Opvallend genoeg heeft de brand in een aanpalend pand wel een cannabisplantage aan het licht gebracht. Via een gat in de muur werden liefst 500 cannabisplanten en 250 stekjes ontdekt. Naar aanleiding daarvan werd een 21-jarige man opgepakt. Na verhoor werd de Albanees dinsdagavond aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Vrijdag oordeelde de raadkamer dat de verdachte in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.