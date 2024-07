Op de beelden is te zien hoe de man zich plat op het dak legt om te schuilen voor ontploffingen in het gebouw. Daarna besluit de man om naar het dak van de buren te springen. Ondanks de grote afstand tussen de twee daken, kan de man zichzelf in veiligheid brengen. Uiteindelijk kan de brandweer hem met een ladder van een ander dak naar beneden brengen.

"We hebben die brand heel snel van buitenaf kunnen neerslaan. De binnenploeg heeft dan de rest kunnen afblussen. Maar ondertussen kregen we ook de melding dat er op het dak een persoon aanwezig was. Die hebben we kunnen evacueren via de ladderwagen", zegt kapitein Dirk Maertens.