De Brugse raadkamer verlengt de aanhouding van een Nederlander van 21 met een maand. Hij wordt verdacht van de moord op de 43-jarige Theresa D., die op 6 september in de Brusselstraat in Oostende werd neergeschoten na een conflict. Het slachtoffer overleed ter plaatse door een kogel in de hartstreek.
De schutter vluchtte via taxi’s naar Brugge en werd vier dagen later opgepakt in Maastricht. Uit het onderzoek blijkt dat een foutgelopen drugsdeal aan de basis lag.
De Nederlander bekende het schot. Na zijn overlevering aan België op 19 november besliste de onderzoeksrechter hem aan te houden. De raadkamer verlengt die aanhouding nu met minstens een maand.
