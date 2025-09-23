De schutter vluchtte via taxi’s naar Brugge en werd vier dagen later opgepakt in Maastricht. Uit het onderzoek blijkt dat een foutgelopen drugsdeal aan de basis lag.

De Nederlander bekende het schot. Na zijn overlevering aan België op 19 november besliste de onderzoeksrechter hem aan te houden. De raadkamer verlengt die aanhouding nu met minstens een maand.