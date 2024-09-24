Nog geen week later is de Nederlander van 21 toch opgepakt, in Maastricht, na een actie van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen en de Nederlandse politie. Hij zat sindsdien in een Nederlandse cel, in afwachting van zijn uitlevering.

Dat is nu gebeurd: hij is gisteren aangekomen in ons land en meteen verschenen voor de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden, de Nederlander moet dinsdag voor de raadkamer komen. Wellicht was de schietpartij het gevolg van een mislukte drugsdeal.