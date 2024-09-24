4°C
Neder­land­se ver­dach­te voor dode­lij­ke schiet­par­tij in Oos­ten­de uit­ge­le­verd en aangehouden

De Nederlandse verdachte voor de schietpartij in het centrum van Oostende is aan ons land overgeleverd, en aangehouden op verdenking van moord. Hij wordt verdacht van de moord op 6 september, blij klaarlichte dag.

Op zes september schoot een man een vrouw van 43 dood in de Brusselstraat, dichtbij het Kursaal van Oostende en het Leopoldpark, waar veel dealers en druggebruikers rondhangen. De vrouw kreeg een kogel in de hartstreek en overleed ter plaatse. De schutter kon ontkomen: hij nam een taxi naar het station en verdween daarna.

Uitgeleverd en aangehouden

Nog geen week later is de Nederlander van 21 toch opgepakt, in Maastricht, na een actie van de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen en de Nederlandse politie. Hij zat sindsdien in een Nederlandse cel, in afwachting van zijn uitlevering.

Dat is nu gebeurd: hij is gisteren aangekomen in ons land en meteen verschenen voor de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden, de Nederlander moet dinsdag voor de raadkamer komen. Wellicht was de schietpartij het gevolg van een mislukte drugsdeal.

Nieuws

Jongeman (21) opgepakt voor moord op 43-jarige vrouw in Oostende
