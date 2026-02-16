Politie en ambulance ter plaatse
Politie en parket onderzoeken een incident in De Panne. Het mogelijk om een schietpartij, maar dat is nog niet bevestigd.
Beelden hulpdiensten
Rond een uur of drie vanmiddag is de politie massaal ter plaatse gekomen in een pand in de Vinkenweg in De Panne. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar naar verluidt gaat het om een schietpartij, waarbij ook één iemand zou zijn overleden.
De straat is afgezet, Politie en parket zijn ter plaatse, net als een ziekenwagen en een MUG-team.
Politie en parket onderzoeken nog wat er juist is gebeurd, en willen voorlopig geen commentaar geven.
Later meer.
Victor Peeters