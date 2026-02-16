12°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Scho­ten gelost in De Pan­ne: hulp­dien­sten ter plaatse

Schietpartij De Panne 1

Politie en ambulance ter plaatse

Politie en parket onderzoeken een incident in De Panne. Het mogelijk om een schietpartij, maar dat is nog niet bevestigd. 

Beelden hulpdiensten

Rond een uur of drie vanmiddag is de politie massaal ter plaatse gekomen in een pand in de Vinkenweg in De Panne. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar naar verluidt gaat het om een schietpartij, waarbij ook één iemand zou zijn overleden. 

Schietpartij De Panne 2
Schietpartij De Panne

De straat is afgezet, Politie en parket zijn ter plaatse, net als een ziekenwagen en een MUG-team.

Politie en parket onderzoeken nog wat er juist is gebeurd, en willen voorlopig geen commentaar geven.

Later meer.

Beelden hulpdiensten

Victor Peeters
Politie Schietpartij

Meest gelezen

Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie

Politiezone VLAS voerde alcohol- en drugscontroles uit: zeven bestuurders onder invloed
Moord Stone Factory Bissegem

Man (39) blijft in cel op verdenking van moord in Bissegem: "Hij zegt dat hij er niets mee te maken heeft"
Gevangenis Ieper

Minister van Defensie zegt niet sowieso nee tegen inzetten van militairen in gevangenissen
Barbara Gandolfi

Pros­ti­tu­tie­zaak tegen Bar­ba­ra Gan­dol­fi en ex-part­ner wordt verdergezet op 7 oktober: apparatuur van politiezone Oostende is naar griffie overgebracht
Proces rond dode­lij­ke val van Piet (58) in werf­put in Izegem moet opnieuw plaatsvinden: onderaannemer tekent beroep aan tegen vonnis

Onderaannemer tekent beroep aan tegen vonnis rond dodelijke val van Piet (58) in werfput in Izegem
Station kortrijk

Drie mannen riskeren celstraf voor poging tot moord aan station Kortrijk: "Een van hen stak het slachtoffer in de hals met een mes"
12°C
Aanmelden