Ondanks zijn kritische houding tegenover de Senaat, wil Pillen zijn mandaat benutten om via parlementaire vragen aandacht te vragen voor dossiers die zowel Vlaamse als federale actie vereisen. Hij ziet vooral kansen op het gebied van Buitenlandse Zaken, Handel en Defensie. “Als het gaat om internationale kwesties, is samenwerking essentieel,” zegt Pillen. “Bijvoorbeeld: wanneer federaal wordt geïnvesteerd in productiecapaciteit van munitie, moet Vlaanderen, bevoegd voor wapenexport, op dezelfde lijn zitten. Het is belangrijk om een coherent beleid te voeren.”

Pillen was eerder federaal volksvertegenwoordiger (2020-2023) en schepen in Brugge (2021-2024). Sinds de verkiezingen van 2024 zetelt hij in het Vlaams Parlement, waar hij zich profileert als een sterke stem binnen Open Vld. Met zijn nieuwe mandaat wil hij bijdragen aan een effectievere samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus.