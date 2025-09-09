Frédéric De Gucht is, zoals verwacht, de nieuwe voorzitter van Open VLD. De Gucht won de voorzittersverkiezingen overtuigend met 91 procent van de stemmen, voor Francis Uyttebrouk (6 procent) en Filip Walleyn (3 procent)

Filip Walleyn, zaakvoerder van EU Work Force, dat Poolse arbeiders regelt voor de bouw-en metaalindustrie, kon als nobele onbekende niet op tegen de gevestigde waarde: Frédéric De Gucht, zoon van Karel, en broer van Jean-Jacques, komt uit een echt politiek geslacht.