Vanaf 15 oktober 12.00 uur tot 17 oktober 12.00 uur kunnen Open VLD-leden een nieuwe voorzitter kiezen. Indien een tweede ronde nodig zou zijn, loopt die van 22 tot 24 oktober. Tot maandag om 23.59 uur konden leden van de partij zich kandidaat stellen om voorzitter te worden.

Er waren zes ingezonden kandidaturen, maar slechts drie werden dinsdagochtend ontvankelijk verklaard. Kandidaten moeten namelijk minstens twee jaar lid zijn en de nodige steunbewijzen kunnen voorleggen (steun van twee regiobesturen uit verschillende provincies, of van een afdeling uit elke provincie, of van vijfhonderd leden).