Filip Wal­leyn is kan­di­daat voor­zit­ter Open VLD en hij heeft al een nieu­we naam: Libra

Open VLD logo juist

Naast Frédéric De Gucht en Francis Uyttebrouk is ook ondernemer Filip Walleyn uit Brugge kandidaat voor het voorzitterschap van Open VLD. Dat heeft de liberale partij vanmorgen bekendgemaakt. 

Walleyn is al jaren lid van open VLD. "Als kandidaat voorzitter wil ik de partij van koers doen veranderen met een nieuwe naam en een nieuw verhaal : Libra “Liberaal Rechts Alternatief”. Wie ik ben komt op de tweede plaats, des te belangrijker is waarvoor ik sta."

Op deze website staat zijn programma in 10 punten samengevat.

Procedure

Vanaf 15 oktober 12.00 uur tot 17 oktober 12.00 uur kunnen Open VLD-leden een nieuwe voorzitter kiezen. Indien een tweede ronde nodig zou zijn, loopt die van 22 tot 24 oktober. Tot maandag om 23.59 uur konden leden van de partij zich kandidaat stellen om voorzitter te worden.

Er waren zes ingezonden kandidaturen, maar slechts drie werden dinsdagochtend ontvankelijk verklaard. Kandidaten moeten namelijk minstens twee jaar lid zijn en de nodige steunbewijzen kunnen voorleggen (steun van twee regiobesturen uit verschillende provincies, of van een afdeling uit elke provincie, of van vijfhonderd leden).

Open VLD

