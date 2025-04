De reddingsdiensten langs de Belgische kust hebben vorig jaar opvallend meer mensen moeten helpen in nood. In totaal vonden er 92 grote reddingsoperaties plaats, een stijging van maar liefst 20 procent in vergelijking met het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door Vlaams Parlementslid Jasper Pillen Open VLD.