Veronique Devreker is een zelfstandig HR-consulente, "en ze is zeer geëngageerd in de gemeente," zegt Open VLD Staden. Opvallend: politieke ervaring heeft ze niet.

"Ik heb er veel zin in en voel mij gesteund door de groep. Ik besef dat het grote schoenen zijn die ik zal moeten vullen.