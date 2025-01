In 2021 verhuisde al een deel van het 1ste Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers naar Lombardsijde. Komende maandag neemt de rest van de gevechtseenheid ook zijn intrek in onze provincie. “Dit is een mijlpaal voor Defensie en voor West-Vlaanderen” aldus Jasper Pillen.

"Historische zitten de gevechtseenheden van de Belgische Defensie vooral in het oosten van het land geconcentreerd. West- en Oost-Vlamingen die kozen voor een carrière bij de landcomponent moesten dus al snel verhuizen naar daar. De komst van een deel van het bataljon in 2021 toonde al aan dat de installatie van de eenheid een grote aantrekkingskracht had op rekruten."