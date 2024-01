Burgemeester Marc Vanden Bussche wilde na het vertrek van de heli's hier het project 'De Nieuwe basis' realiseren. Met ruimte voor economie en wonen, maar ook landbouw, natuur en recreatie. Er loopt al een lang overlegtraject met defensie over de reconversie van de site, maar desondanks moest Vanden Bussche het nieuws in de media vernemen. "Dit is het eerste wat ik er officieel over hoor. Waar is het respect naartoe als we nieuws over zo’n belangrijk dossier, waar we trouwens al tien jaar mee bezig zijn, via de media moeten vernemen?”