"Dit is frustrerend en tegelijk gevaarlijk voor de bemanning," zegt Jasper Pillen. Hij is defensiespecialist bij Open VLD, en eerder ook Kamerlid. "Die mensen moeten getraind zijn, opgeleid om die taken te kunnen doen," zegt Pillen. "Als men natuurlijk verder blijft besparen, en blijft beknibbelen op die vlieguren voor di e mensen, dan gaan we echt wel in de problemen komen door dat gebrek aan toestellen."