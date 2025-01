De gemeente wil daarnaast eigenaar worden van de noordzijde van de basis. Daar wil het de technische diensten van de gemeente onderbrengen. De gemeenteraad is ook vragende partij om het stuk terrein te verwerven dat onmiddellijk aansluit op de mobilhomeparking, want daar wil het een tijdelijke evenementenweide inrichten.

"Dit is een belangrijk signaal naar Brussel, naar defensie, en naar de partijen die betrokken zijn in de regeringsonderhandelingen", zegt burgemeester Sander Loones (N-VA). "Iedereen in onze gemeente en in de gemeenteraad is het eens: de helikopters moeten absoluut in Koksijde blijven en mogen niet verhuizen naar Oostende. Daar moeten we nu eindelijk en definitief werk van maken."