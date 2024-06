De brand brak maandag om 14 uur uit in de kelders van de 85 meter hoge Kennedytoren in Luik en verspreidde zich via de elektrische leidingen naar de rest van het gebouw.



Omstreeks 16 uur was de brandweer begonnen met de evacuatie. Bewoners kregen de via Be-Alert de boodschap op hun balkon te blijven, omdat de trappenhal onbruikbaar was door de grote rookontwikkeling. Vanaf 20.30 uur begon de brandweer in totaal vijftien mensen van hun balkon in veiligheid te brengen.