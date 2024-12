Geachte heer formateur,

In 2019 nam het ministerie van Defensie de principe-beslissing om de reddingshelikopters NH90 weg te halen van de luchtmachtbasis van Koksijde om ze te verhuizen naar de luchthaven van Oostende. De uitvoering van deze beslissing werd intussen herhaaldelijk uitgesteld. Er zou nu sprake zijn van een verhuisdatum in 2026 of 2027.

Tegen de verhuis is er uitvoerig protest in de woonwijken rond de Oostendse luchthaven. Aan de andere kant werd het vertrek uit Koksijde unaniem betreurd in de gemeenteraad van Koksijde. Tegelijk blijven er vragen circuleren of deze verhuis de veiligheid aan de kust effectief zou versterken.

Intussen werd bovendien het behoud van de militaire basis in Koksijde, minstens deels, door de minister van defensie bevestigd. In antwoord op een parlementaire vraag benadrukte zij begin dit jaar dat, ‘door de snel veranderende geopolitieke situatie en de impact hiervan op de Belgische defensie, het behoud en de uitbreiding van het Koksijdse oefengebied absoluut noodzakelijk zijn om een antwoord te bieden op de evoluerende behoeften’.

Wij wensen u te verzoeken om de militaire basis van Koksijde niet enkel als oefengebied te behouden, maar de effectieve militaire aanwezigheid er te garanderen. Dat kan door de mogelijke verhuis van de reddingshelikopters te heroverwegen en deze in Koksijde te behouden.

Aansluitend nemen wij kennis van de belangrijke investeringen die de komende jaren in Defensie zullen worden gepland. Daarbij kan verwezen worden naar de Strategische Visie, de militaire programmawet en uw STAR-plan. Evenals naar de voornemens van verschillende partijen in de lopende regeringsonderhandelingen. In dat kader wensen wij een effectieve en belangrijke investering in de Oostendse marine-cluster te bepleiten.

Graag zijn wij beschikbaar om daarover, over de praktische uitwerking en over de nodige bijgaande tussenkomsten rechtstreeks met u en het ministerie van Defensie in dialoog te gaan.

Met bijzondere hoogachting.