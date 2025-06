De reddingsactie werd opgestart kort na een shiftwissel op de luchtmachtbasis van Koksijde. Binnen enkele minuten na het noodsignaal was de NH90 in de lucht. De duikers werden gesignaleerd in de buurt van een wrak, verspreid over kleine groepjes aan de oppervlakte van de zee. Ondanks de moeilijke omstandigheden slaagde de bemanning erin om zeven duikers rechtstreeks met de helikopter op te pikken. De vijf anderen werden intussen veilig aan boord gebracht door andere reddingsdiensten op zee.

De geredden werden door de NH90 overgebracht naar de luchtmachtbasis van Koksijde, waar ze een warm onthaal en koffie kregen na hun hachelijk avontuur.

Volgens de luchtmacht onderstreept de actie het belang van paraatheid, samenwerking en snelle interventie. “Onze basis heeft opnieuw getoond waar ze voor staat: paraat, doortastend en vastberaden,” klinkt het.