Gedeputeerde Sabine Lahaye-Battheu wil desondanks de beslissing van minister Dedonder toch doorgaan met de plannen die er waren voor reconversie. "Wij willen daarmee verder gaan, ook om te voorkomen dat alle werk dat geleverd is, verdwijnt. Ik heb eens de kostprijs tot nu toe nagevraagd, dat is toch 700.000 euro. En daar zijn de kosten van onze eigen mensen niet eens bij. Er is daar veel energie in gestoken.

Een overleg tussen alle partijen moet meer duidelijkheid brengen. "Wij hopen dat we een goed overleg hebben en dat we meer duidelijkheid krijgen over wat er nu precies veranderd is. En hoe onze plannen toch nog stroken met wat Defensie nu plots zegt", besluit Lahaye - Battheu.