Iraanse gemeenschap in West-Vlaanderen reageert op dood van Ali Khamenei: “Opluchting, maar ook verdriet”
De dood van de Iraanse opperste leider Ali Khamenei bij Amerikaanse bombardementen zorgt voor gemengde gevoelens bij Iraniërs in West-Vlaanderen. Er is hoop op verandering, maar ook onzekerheid over wat volgt.
Volgens internationale berichtgeving kwam Ali Khamenei dit weekend om het leven bij aanvallen door de Verenigde Staten en Israël. Bij de Iraanse gemeenschap in onze provincie wordt het nieuws met spanning gevolgd.
“Na een maand slecht nieuws te horen, ben ik nu even blij, want hij was een heel gevaarlijk mens,” zegt Maria Jahani, een Iraanse die al acht jaar in Brugge woont. “Ik kan hem moeilijk als mens noemen.”
'Gemengd gevoel'
Toch overheerst niet alleen opluchting. “Het is een gemengd gevoel. Ik ben blij dat hij dood is, maar tegelijk ook triestig om al die jonge mensen die gestorven zijn. Zij hadden de droom om die dag mee te maken dat hij er niet meer zou zijn.”
Veel familie van Maria woont nog in Iran. Het contact verloopt moeilijk. “We krijgen heel weinig nieuws doordat het internet is afgesloten. Maar ik weet dat het nog niet gedaan is. Khamenei is dood, maar er zijn nog veel mensen die zijn ideologie volgen.”
Openlijk spreken over de situatie blijft volgens haar gevaarlijk. “Ik kan veel dingen zeggen, maar ik kan niet zeggen wie mijn bron is. Dat kan gevaarlijke gevolgen hebben voor die mensen,” zegt ze. “Het is daar echt erg. Je hebt geen keuze over wat je draagt, je hebt geen recht om te zeggen wat je wil. Je moet altijd akkoord gaan met wat zij willen.”
Hoop op vrij Iran
De hoop van Maria en van veel andere Iraniërs is nu gevestigd op Reza Pahlavi, de zoon van de voormalige sjah. “Ik hoop dat Iran vrij wordt en dat ik na acht jaar eindelijk kan terugkeren. Mijn vriendinnen en familie zijn allemaal daar. Ik heb hen gemist.”
Hoe de situatie in Iran zich verder ontwikkelt, blijft voorlopig onzeker.
Gisteren was Maria in Brussel op de actie voor Iran. "We vragen aan de Europese landen om de ambassades van de Islamitische Republiek te sluiten", zegt ze.
Maria in Brussel op zondag 1 maar met Darya Safaei, parlementslid in België