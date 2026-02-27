Toch overheerst niet alleen opluchting. “Het is een gemengd gevoel. Ik ben blij dat hij dood is, maar tegelijk ook triestig om al die jonge mensen die gestorven zijn. Zij hadden de droom om die dag mee te maken dat hij er niet meer zou zijn.”

Veel familie van Maria woont nog in Iran. Het contact verloopt moeilijk. “We krijgen heel weinig nieuws doordat het internet is afgesloten. Maar ik weet dat het nog niet gedaan is. Khamenei is dood, maar er zijn nog veel mensen die zijn ideologie volgen.”

Openlijk spreken over de situatie blijft volgens haar gevaarlijk. “Ik kan veel dingen zeggen, maar ik kan niet zeggen wie mijn bron is. Dat kan gevaarlijke gevolgen hebben voor die mensen,” zegt ze. “Het is daar echt erg. Je hebt geen keuze over wat je draagt, je hebt geen recht om te zeggen wat je wil. Je moet altijd akkoord gaan met wat zij willen.”