In het schoolgebouw bleken twee deuren zwaar beschadigd, vermoedelijk ingeschopt. In de eetzaal lagen kapot gegooide flesjes fruitsap verspreid, en op de speelplaats werden verbrande resten van pmd-afval aangetroffen. Het lijkt erop dat de daders geprobeerd hebben via het glas in de deur binnen te geraken, maar uiteindelijk braken de geïsoleerde pvc-platen onder hun kracht.

De daders staken de brand op de speelplaats aan met pmd-afval uit een grote blauwe vuilnisbak. Die was verplaatst naar het midden van de speelplaats.