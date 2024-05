Er komen tien nieuwe vuilniswagens bij, en dertig jobs. Vanaf 2026 wordt in tien gemeenten van IMOG het GFT-keukenafval apart opgehaald. Zo belandt het niet meer bij het restafval. De jaarlijkse hoeveelheid restafval in de regio moet dalen naar 97 kilogram per inwoner. Nu is dat nog iets meer dan 130 kilogram. IMOG kondigde eerder ook al een investering aan van 15 miljoen euro in een nieuwe sorteermachine.

Koen Delie, Imog: "Imog onderschrijft de klimaatdoelstellingen en zet tevens in op circulaire economie, maar koken kost geld. De huidige bestuursploeg besliste daarom enkele belangrijke investeringen om het toekomstig afvalbeleid op de rails te zetten."