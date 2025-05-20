22°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Ieper

Hout­hul­ste­naar (33) sterft bij kraan­on­ge­val in Bel­le­wae­r­de Park

Bellewaerde

Belga

In Bellewaerde Park in Ieper is vanmiddag een man (33) uit Houthulst overleden bij een ongeval met een kraan. Dat bevestigen de burgemeester van Houthulst en het parket van West-Vlaanderen. Het park is vandaag gesloten.

De brandweer kreeg even voor de middag een oproep uit Bellewaerde Park. Een man zat geklemd tussen een kraan. Voor de man van 33 jaar uit Houthulst kwam alle hulp te laat.

Problemen met de kraan

De man was als zelfstandige aan het werk voor een bedrijf uit Houthulst. Er zouden problemen zijn geweest met de kraan, die zou tijdens een herstelling in elkaar zijn gevallen. Zo kwam het slachtoffer vast te zitten.

"Allereerst gaan onze gedachten uit naar de familie, vrienden en collega's van het slachtoffer", reageert het park. Het parket heeft een deskundige ter plaatste gestuurd om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.

De redactie
Bellewaerde Park

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam
Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Babynieuws bellewaerde

Heuglijk babynieuws in Bellewaerde: drie mini-giraffen op komst
Leeuwen Zari Nestor

Grote liefde tussen leeuwen Nestor en Zari in Bellewaerde: "hopen op welpjes in de toekomst"
Bellewaerde

Bellewaerde Park bekroond tot beste pretpark van België
Dogday bellewaerde

Geen leeuwen, maar wel honden koning tijdens Dog Days in Bellewaerde
Leeuwinnenijsjesbellewaerde

In Bellewaerde smullen de leeuwinnen bij de hitte van ijsjes met... bevroren bloed en kuikentjes
Bomen Bellewaerde

Dan toch geen kapvergunning voor 223 bomen op Bellewaerde-parking
Aanmelden