De man was als zelfstandige aan het werk voor een bedrijf uit Houthulst. Er zouden problemen zijn geweest met de kraan, die zou tijdens een herstelling in elkaar zijn gevallen. Zo kwam het slachtoffer vast te zitten.

"Allereerst gaan onze gedachten uit naar de familie, vrienden en collega's van het slachtoffer", reageert het park. Het parket heeft een deskundige ter plaatste gestuurd om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.