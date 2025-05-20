Belga
In Bellewaerde Park in Ieper is vanmiddag een man (33) uit Houthulst overleden bij een ongeval met een kraan. Dat bevestigen de burgemeester van Houthulst en het parket van West-Vlaanderen. Het park is vandaag gesloten.
De brandweer kreeg even voor de middag een oproep uit Bellewaerde Park. Een man zat geklemd tussen een kraan. Voor de man van 33 jaar uit Houthulst kwam alle hulp te laat.
Problemen met de kraan
De man was als zelfstandige aan het werk voor een bedrijf uit Houthulst. Er zouden problemen zijn geweest met de kraan, die zou tijdens een herstelling in elkaar zijn gevallen. Zo kwam het slachtoffer vast te zitten.
"Allereerst gaan onze gedachten uit naar de familie, vrienden en collega's van het slachtoffer", reageert het park. Het parket heeft een deskundige ter plaatste gestuurd om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.