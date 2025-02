De werken aan het spoor dit weekend tussen Brugge en Blankenberge zetten kwaad bloed. Voor kusthotels is het weekend van Valentijn een voltreffer. Nu krijgen ze een pak annulaties. "Er was geen communicatie (van de NMBS of Infrabel, red.) met de stad en met de horeca. Nu blijkt dat er geen treinen rijden. Dat is een domper", vertelt Seppe Kamoen van Hotel Alfa in Blankenberge.