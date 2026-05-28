Negen cursisten leren tien weken lang hoe ze koffies moeten maken en cocktails shaken. Lise Deboot is één van hen: “Ik deed eigenlijk sociaal werk. Maar toen had ik door dat ik liever iets wou doen met mijn handen. Toen dacht ik: wat is ook echt sociaal maar ook wel met mijn handen bezig zijn. In de horeca werken natuurlijk. Dit is echt wel de geschikte opleiding voor mezelf.”

Horeca smeekt om personeel

En dat zullen horeca-uitbaters maar al te graag horen, want zij smeken om goed opgeleid personeel dat ook vast en lang in dienst blijft. In regio Brugge alleen al zijn er nu 264 openstaande vacatures. Joris Rutsaert, Horeca Forma Vlaanderen: “Of deze negen straks werk zullen hebben? Er zijn momenteel veel vacatures maar het ligt natuurlijk aan hen. Ze hebben nu de basis meegekregen, nu moeten zij zich drie weken bewijzen in de Brugse horeca. Ik hoop alleszins dat ze vlot kunnen starten, ze hebben in elk geval een goed pakket meegekregen om hun job uit te voeren in de horeca.”

De cursisten moeten dus eerst nog enkele weken stage volgen in een échte horecazaak.

