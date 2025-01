Dit en volgend weekend rijden tussen Brugge en Blankenberge geen treinen. Infrabel werkt er aan de spoorwegen. Het gaat om dringend spooronderhoud waarbij de spoorstaven worden uitgebroken.

“Het gaat om 16 kilometer spoorstaven die aan vernieuwing toe zijn. Met het blote oog kan je soms putjes en kleine scheuren zien. Die staven hebben na veertig à vijftig jaar er zeker baat bij om eens onder handen genomen te worden”, duidt Wouter De Mets van Infrabel.

De werken gebeuren in het weekend en in de week tijdens de nacht om het reizigersverkeer zo min mogelijk te hinderen. Naast de vervanging van vier wissels wordt ook aan de afwatering van de spoorbedding gewerkt. “Een aantal zones zijn minder stabiel en dat lossen we nu op door te saneren. De fundering wordt vernieuwd”, gaat De Mets verder.

Tijdens het weekend zet NMBS vervangbussen in. De werken aan het spoor tussen Blankenberge en Brugge duren tot eind maart.