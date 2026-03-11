Abby Café bij nieuw muse­um draait ver­lies: Extra plaats en nieuw con­cept nodig”

Abby

De stad Kortrijk wil het Abby Café bij het nieuwe museum rendabel maken. Het werkt daarvoor aan een herstelplan samen met de vzw die het uitbaat. Eén jaar na de opening maakte het café 123.000 euro verlies, ondanks de populariteit van het museum zelf. Volgens de oppositie in Kortrijk kom dat door een gebrek aan commerciële visie.

Het Abby Café in het opvallende gebouw naast het museum in Kortrijk draait verlies. De stad geeft de moeilijke opstart toe, onder meer door technische problemen en de zoektocht naar personeel. Maar een herstelplan moet de rode cijfers nu wegvegen met een nieuw concept van extra plaatsen en een ruimer aanbod.

Moet winstgevend verhaal worden

Felix De Clerck, schepen van Cultuur Kortrijk: “We zitten hier op een fantastische locatie. We geloven echt in het potentieel van deze zaak. Maar er zijn te weinig stoelen, te weinig plekken in het café. We gaan twintig plekken extra maken in het café maar ook op het terras. De zomer komt er aan. Het kan hier boordevol zitten. We gaan ook andere concepten, ijsjes, pannenkoeken, etc… aanbieden. Het aanbod zal ook veranderen. En eigenlijk zal ook het concept worden aangepast: door met minder personeel meer omzet te draaien. Er zal iets meer zelfbediening zijn. Mensen zullen zaken kunnen ophalen. Op die manier hopen we de kosten naar beneden te brengen en de inkomsten te verhogen. Zodat dit een winstgevend verhaal wordt.

Andy Debo

Horeca Museum Abby

Meest gelezen

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen
Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting

Lees ook

Industrieforum A

Industrie en onderzoekscentra willen nauwer samenwerken om innovatie sneller naar bedrijven te brengen
135 BB LINKS wintergloedmiddag

Geen lichtjeswandeling meer, maar wel twee nieuwe evenementen tijdens Wintergloed
Urban walk 1

Eerste Urban Walk van CM in Brugge groot succes
NIGHTSHIFT

Dankzij NIGHTSHIFT blijven deuren van musea open tot middernacht
99a4ee1a 4ac7 4a1a b986 bf1591039ba5

Film “Hamnet” met Deerlijkse acteur El Simons maakt kans op acht Oscars
Clarebout

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
