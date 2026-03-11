Het Abby Café in het opvallende gebouw naast het museum in Kortrijk draait verlies. De stad geeft de moeilijke opstart toe, onder meer door technische problemen en de zoektocht naar personeel. Maar een herstelplan moet de rode cijfers nu wegvegen met een nieuw concept van extra plaatsen en een ruimer aanbod.

Moet winstgevend verhaal worden

Felix De Clerck, schepen van Cultuur Kortrijk: “We zitten hier op een fantastische locatie. We geloven echt in het potentieel van deze zaak. Maar er zijn te weinig stoelen, te weinig plekken in het café. We gaan twintig plekken extra maken in het café maar ook op het terras. De zomer komt er aan. Het kan hier boordevol zitten. We gaan ook andere concepten, ijsjes, pannenkoeken, etc… aanbieden. Het aanbod zal ook veranderen. En eigenlijk zal ook het concept worden aangepast: door met minder personeel meer omzet te draaien. Er zal iets meer zelfbediening zijn. Mensen zullen zaken kunnen ophalen. Op die manier hopen we de kosten naar beneden te brengen en de inkomsten te verhogen. Zodat dit een winstgevend verhaal wordt.