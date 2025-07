Tijdens de ‘Dog Days’ in Bellewaerde Park zijn het niet de leeuwen, maar de honden die centraal staan. Honden mogen gratis mee naar het pretpark en kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo is er een tijdelijk aquapark speciaal voor honden, een wellnesszone, demonstraties van politie- en brandweerhonden én een agilityparcours.

"We hebben het hele park aangepast zodat honden zich hier thuis kunnen voelen", zegt Filip Van Dorpe van Bellewaerde. "De viervoeters kunnen zich verfrissen in het hondenzwembad, deelnemen aan activiteiten of even uitrusten in de wellness."