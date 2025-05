Wie een tweedeverblijf heeft in West-Vlaanderen, betaalde daar de voorbije drie jaar extra provinciebelastingen op. Een gezin betaalt jaarlijks zo'n 40 euro provinciebelasting, een alleenstaande 20, en een tweedeverblijver bijna 150. Oneerlijk, vond een groep tweedeverblijvers die naar de rechtbank trok. Na het hof van beroep, geeft nu ook de raad van state de tweedeverblijvers gelijk.

Advocaat Bart Engelen: "Zij willen bijdragen voor een goede verstandhouding. Ze vinden dat logisch dat er een bijdrage is voor de kosten van de provincie, net zoals de gezinnen er eentje betalen. Maar wat voor hen een doorn in het oog is, is het feit dat zij drie keer of zes keer zoveel als iemand anders moeten betalen terwijl er geen verklaring voor is. En bovendien wil ik erop wijzen dat de provincie West-Vlaanderen de enige provincie is die een belasting op tweedeverblijven heeft, dat kan, maar er is al een gemeentebelasting bij veel kuststeden waar de meeste tweedeverblijvers zijn, dus een bijkomende belasting is natuurlijk iets wat de meeste tweedeverblijvers niet graag zien."