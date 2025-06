De provinciale belasting op tweedeverblijven is niet in strijd met de wet, maar moet wel beter onderbouwd worden. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) in reactie op een recent arrest van de Raad van State. Ze is geen voorstander van een aparte belasting voor dagtoeristen, zoals sommige stemmen opperen.