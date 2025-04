Aan de Belgische kust zijn er volgens de studie ruim 106.000 vakantiewoningen, waarvan 75 procent in Vlaamse handen is. De rest is eigendom van bewoners uit Wallonië, Brussel en het buitenland. Die tweedeverblijven zijn goed voor 18,4 miljoen overnachtingen per jaar, wat neerkomt op bijna de helft van alle toeristische overnachtingen aan zee.

De eigenaars brengen gemiddeld 87 nachten per jaar door aan hun vakantiewoning. Een klein deel, ongeveer 7 procent, verhuurt zijn woning, voornamelijk om kosten te dekken. Op piekmomenten in de zomer is meer dan 60 procent van de vakantiewoningen bezet, maar ook buiten het hoogseizoen blijft het gebruik hoog.