Koksijde krijgt over de hele lijn gelijk over de taks voor tweedeverblijvers. Het hof van beroep in Gent oordeelt dat tweede verblijven ervoor zorgen dat er een tekort aan betaalbare woningen komt. En dat de gemeente enkel die tweede verblijven een taks kan opleggen, zonder schending van het gelijkheidsbeginsel. Dat laat burgemeester Vanden Bussche weten.