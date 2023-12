De rechtbank in Brugge had vorig jaar nog geoordeeld dat de zogeheten 'tweedeverblijfstaks' perfect wettelijk is. Niet alleen in De panne, maar ook in Koksijde en Knokke-Heist. De rechter oordeelde toen dat de taks er geldt als een soort 'weeldebelasting', voor iedereen die een extra wooneenheid bezit, naast zijn domicilie. Zoals sigaren of whiskey, is een tweede verblijf een luxegoed, en dat mag de gemeente belasten.

Daar komt de rechtbank nu dus op terug.