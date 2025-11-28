13°C
Knok­ke-Heist ver­hoogt twee­de­ver­blijf­taks fors

Luchtbeeld knokke belga

In Knokke-Heist zullen tweedeverblijvers vanaf dit jaar 22 procent meer belasting moeten betalen op hun tweede verblijf. Dat heeft de gemeenteraad beslist.

De belasting gaat van 810 naar 990 euro. De jaren daarna komt er telkens 20 euro bij. Volgens het gemeentebestuur is dat nog altijd één van de laagste tarieven aan onze kust. Begin dit jaar oordeelde het hof van cassatie dat het heffen van een tweedeverblijftaks wel degelijk kan, nadat een groep tweedeverblijvers klacht indiende. Ze vinden het discriminerend dat inwoners van Knokke-Heist geen aanvullende personenbelasting moeten betalen en zij wel belast worden op hun tweede verblijf.

De redactie
Tweede Verblijven Tweedeverblijfstaks

