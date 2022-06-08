Met de nieuwe beslissing komen ze op één lijn met Nieuwpoort, waardoor aan de volledige Westkust hetzelfde tarief zal gelden. Het voorstel wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd.

De burgemeesters benadrukken dat de maatregel noodzakelijk is om verdere juridische problemen te vermijden. “We zouden dit liever niet doen, maar we voelen ons hiertoe gedwongen,” zeggen burgemeesters Wim Janssens (De Panne) en Sander Loones (Koksijde). “Door de APB op 5% te zetten, kiezen we voor juridische en fiscale zekerheid voor onze inwoners. Zij mogen niet het slachtoffer worden.”