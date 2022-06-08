12°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne Koksijde

De Pan­ne en Koksij­de stem­men belas­ting­ta­rief op elkaar af: per­so­nen­be­las­ting 0% naar 5% om juri­di­sche onze­ker­heid rond twee­de­ver­blijf­taks te vermijden’

APB foto Koksijde en De Panne

© Koksijde De Panne

De Panne en Koksijde verhogen hun aanvullende personenbelasting (APB) van 0 naar 5%. Beide kustgemeenten zeggen zich daartoe verplicht te voelen na jarenlange juridische discussies over de tweedeverblijfstaks.

“We zouden dit liever niet doen, maar we voelen ons hiertoe gedwongen,”

Burgemeesters Wim Janssens (De Panne) en Sander Loones (Koksijde)

Met de nieuwe beslissing komen ze op één lijn met Nieuwpoort, waardoor aan de volledige Westkust hetzelfde tarief zal gelden. Het voorstel wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd.

De burgemeesters benadrukken dat de maatregel noodzakelijk is om verdere juridische problemen te vermijden. “We zouden dit liever niet doen, maar we voelen ons hiertoe gedwongen,” zeggen burgemeesters Wim Janssens (De Panne) en Sander Loones (Koksijde). “Door de APB op 5% te zetten, kiezen we voor juridische en fiscale zekerheid voor onze inwoners. Zij mogen niet het slachtoffer worden.”

De panne

Gemeentehuis De Panne

Onzekerheid rond tweedeverblijftaks

Volgens de gemeenten lopen de juridische kosten rond de tweedeverblijfstaks al jaren op. “We betalen jaarlijks zo’n 700.000 euro voor terugkerende procedures van tweedeverblijvers,” zegt Sander Loones. “Dat geld zien we liever naar investeringen gaan. Het systeem is niet langer houdbaar.”

Ook de recente vernietiging van de provinciale tweedeverblijventaks door de Raad van State voedt de bezorgdheid. “De provincie moet nu belastingen van drie jaar terugbetalen. De kans bestaat dat onze gemeenten hetzelfde risico lopen,” zegt Wim Janssens. “Een veroordeling zou een enorme budgettaire impact hebben. Dat risico kunnen we niet nemen.”

“Onze begroting is in orde. Als het juridisch ooit weer kan, staan we open voor een verdere verlaging van de belastingen.”

Burgemeesters Wim Janssens (De Panne) en Sander Loones (Koksijde)

"Inkomsten vloeien terug naar bevolking"

De Panne en Koksijde benadrukken dat ze hun inwoners niet willen benadelen. De bijkomende inkomsten uit de APB zullen volgens de burgemeesters volledig terugvloeien naar de bevolking, onder meer via belastingverminderingen en investeringen. “Onze begroting is in orde. Als het juridisch ooit weer kan, staan we open voor een verdere verlaging van de belastingen.”

Met het nieuwe tarief blijven de Westkustgemeenten bij de laagste APB-gemeenten van Vlaanderen. Slechts een handvol Vlaamse gemeenten hanteert een even laag percentage.

Gemeentehuis Koksijde

Gemeentehuis Koksijde

Redactie
Belastingen

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belastingkantoor Roeselare

Belastingkantoren in Oostende en Roeselare verdwijnen tegen 2030
Belastingsaangifte

Provincie waarschuwt voor valse aanslagbiljetten voor provinciebelastingen: zo zie je het verschil

Kustgemeenten krijgen meeste belastinggeld per inwoner
Geld

Fiscus mag niet kijken in belastingdocumenten: Brugse rechter legt dwangsom op
2023-06-08 00:00:00 - FOD Financiën helpt met belastingaangifte in Veurne

FOD Financiën helpt met belastingaangifte in Veurne
2022-06-08 00:00:00 - Koksijde blijft in beroep gaan tegen bezwaren op tweedeverblijfstaks

Koksijde blijft in beroep gaan tegen bezwaren op tweedeverblijfstaks
Aanmelden