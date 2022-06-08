De Panne en Koksijde stemmen belastingtarief op elkaar af: personenbelasting 0% naar 5% om ‘juridische onzekerheid rond tweedeverblijftaks te vermijden’
© Koksijde De Panne
De Panne en Koksijde verhogen hun aanvullende personenbelasting (APB) van 0 naar 5%. Beide kustgemeenten zeggen zich daartoe verplicht te voelen na jarenlange juridische discussies over de tweedeverblijfstaks.
“We zouden dit liever niet doen, maar we voelen ons hiertoe gedwongen,”
Met de nieuwe beslissing komen ze op één lijn met Nieuwpoort, waardoor aan de volledige Westkust hetzelfde tarief zal gelden. Het voorstel wordt in december aan de gemeenteraad voorgelegd.
De burgemeesters benadrukken dat de maatregel noodzakelijk is om verdere juridische problemen te vermijden. “We zouden dit liever niet doen, maar we voelen ons hiertoe gedwongen,” zeggen burgemeesters Wim Janssens (De Panne) en Sander Loones (Koksijde). “Door de APB op 5% te zetten, kiezen we voor juridische en fiscale zekerheid voor onze inwoners. Zij mogen niet het slachtoffer worden.”
Gemeentehuis De Panne
Onzekerheid rond tweedeverblijftaks
Volgens de gemeenten lopen de juridische kosten rond de tweedeverblijfstaks al jaren op. “We betalen jaarlijks zo’n 700.000 euro voor terugkerende procedures van tweedeverblijvers,” zegt Sander Loones. “Dat geld zien we liever naar investeringen gaan. Het systeem is niet langer houdbaar.”
Ook de recente vernietiging van de provinciale tweedeverblijventaks door de Raad van State voedt de bezorgdheid. “De provincie moet nu belastingen van drie jaar terugbetalen. De kans bestaat dat onze gemeenten hetzelfde risico lopen,” zegt Wim Janssens. “Een veroordeling zou een enorme budgettaire impact hebben. Dat risico kunnen we niet nemen.”
“Onze begroting is in orde. Als het juridisch ooit weer kan, staan we open voor een verdere verlaging van de belastingen.”
"Inkomsten vloeien terug naar bevolking"
De Panne en Koksijde benadrukken dat ze hun inwoners niet willen benadelen. De bijkomende inkomsten uit de APB zullen volgens de burgemeesters volledig terugvloeien naar de bevolking, onder meer via belastingverminderingen en investeringen. “Onze begroting is in orde. Als het juridisch ooit weer kan, staan we open voor een verdere verlaging van de belastingen.”
Met het nieuwe tarief blijven de Westkustgemeenten bij de laagste APB-gemeenten van Vlaanderen. Slechts een handvol Vlaamse gemeenten hanteert een even laag percentage.
Gemeentehuis Koksijde