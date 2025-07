Volgens Slaghmuylder is er veel onzekerheid: “Er is geen duidelijkheid of men de kantoren als dusdanig zal verhuizen naar die standplaatsen, bijvoorbeeld Roeselare naar Kortrijk, of dat men de keuze zal laten.” Hij wijst er ook op dat niet alleen West-Vlaanderen getroffen wordt: “In Oost-Vlaanderen verdwijnen ook kantoren. Daardoor zullen bijvoorbeeld mensen uit Oudenaarde in de toekomst misschien liever kiezen voor Kortrijk dan Gent.”