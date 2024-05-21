Volgens veel tweedeverblijvers is het oneerlijk dat zij wél een tweedeverblijfstaks betalen, terwijl vaste bewoners geen aanvullende personenbelasting verschuldigd zijn. Knokke-Heist ziet echter geen reden om die belasting toch in te voeren.

“Het is een beleidskeuze om in de volgende jaren jonge gezinnen naar Knokke-Heist aan te trekken,” zegt burgemeester Cathy Coudyser. “Dan willen wij niet de belasting voor inwoners verhogen. We hebben dat financieel niet nodig en kunnen blijven investeren in de toekomst van Knokke-Heist zonder extra belastingen.”