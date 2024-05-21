Knokke-Heist blijft enige kustgemeente zonder aanvullende personenbelasting: ‘Meer jonge gezinnen aantrekken’
Knokke-Heist voert, in tegenstelling tot De Panne en Koksijde, geen aanvullende personenbelasting in. De gemeente wil inwoners niet zwaarder belasten en ziet weinig noodzaak om via een nieuwe heffing juridische procedures rond de tweedeverblijfstaks te beperken.
Knokke-Heist blijft als enige kustgemeente zonder aanvullende personenbelasting. Terwijl De Panne en Koksijde vanaf volgend jaar een tarief van 5 procent invoeren om het aantal rechtszaken van tweedeverblijvers terug te dringen, kiest Knokke-Heist bewust voor een andere aanpak.
"Jonge gezinnen aantrekken"
Volgens veel tweedeverblijvers is het oneerlijk dat zij wél een tweedeverblijfstaks betalen, terwijl vaste bewoners geen aanvullende personenbelasting verschuldigd zijn. Knokke-Heist ziet echter geen reden om die belasting toch in te voeren.
“Het is een beleidskeuze om in de volgende jaren jonge gezinnen naar Knokke-Heist aan te trekken,” zegt burgemeester Cathy Coudyser. “Dan willen wij niet de belasting voor inwoners verhogen. We hebben dat financieel niet nodig en kunnen blijven investeren in de toekomst van Knokke-Heist zonder extra belastingen.”
Minder juridische procedures
De gemeente heeft bovendien minder juridische procedures dan haar buren. De tweedeverblijfstaks in Knokke-Heist bedraagt 810 euro per jaar, goed voor meer dan 16 miljoen euro opbrengst. Slechts een kleine groep dient bezwaar in.
“Ongeveer 1 procent van de tweedeverblijvers maakt bezwaar, en een minderheid daarvan stapt effectief naar de rechtbank,” zegt Coudyser. “We hebben bijvoorbeeld een case uit 2023 waarin we verloren hebben in eerste aanleg en in beroep. Daarom zijn we bewust naar het Hof van Cassatie gestapt. Zodra daar een uitspraak volgt, analyseren we die grondig. Maar we hebben er vertrouwen in dat onze motivering voor de tweedeverblijfstaks standhoudt.”
Knokke-Heist blijft daarmee bij haar huidige fiscale koers: investeren zonder extra fiscale druk op inwoners.