Gemiddeld krijgt elke gemeente 5,5 miljoen euro extra op de bankrekening. De grootste steden van Vlaanderen vangen in absolute bedragen het meeste belastinggeld. In Antwerpen is dat 548 miljoen euro, in Gent meer dan 300 miljoen euro. Op de derde plaats staat Leuven.

Helemaal aan de andere kant staan dan weer de drie kleinste gemeenten van Vlaanderen: Herstappe, Mesen en Horebeke. Samen zijn die drie goed voor 2,5 miljoen euro. Van de totaalsom van 7 miljard euro is dat maar 0,04 procent.