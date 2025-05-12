Burgemeester John Crombez benadrukt dat het stadsbestuur een grondige oefening achter de rug heeft. “Het zijn harde tijden. We hebben de begroting echt moeten opkuisen, maar we hebben nu een stabiele begroting,” zegt hij. “Er komen geen nieuwe belastingen en we stoten geen kerntaken af, zoals kinderopvang of woonzorgcentra. We gaan onze kerntaken net versterken.”

Een belangrijk deel van de besparingen gebeurt binnen de eigen stadsdiensten. Zo vermindert Oostende het aantal dienstwagens met een kwart. “We gaan 20 tot 25 procent minder wagens gebruiken dankzij een gedigitaliseerd en efficiënter systeem,” zegt Crombez.