‘Tot een kwart minder dienstwagens’: Oostende snoeit in eigen werking maar houdt belastingen stabiel
Oostende heeft zijn meerjarenbudget klaar. Het stadsbestuur kiest voor stevige interne besparingen, maar belooft tegelijk dat er geen nieuwe belastingen komen. Ondanks de sanering voorziet de stad nog 200 miljoen euro aan investeringen, onder meer in stadsgebouwen, infrastructuur en het stadhuis. Het budget wordt midden december besproken in de gemeenteraad.
"Het zijn harde tijden. We hebben die begroting in Oostende echt moeten opkuisen."
Burgemeester John Crombez benadrukt dat het stadsbestuur een grondige oefening achter de rug heeft. “Het zijn harde tijden. We hebben de begroting echt moeten opkuisen, maar we hebben nu een stabiele begroting,” zegt hij. “Er komen geen nieuwe belastingen en we stoten geen kerntaken af, zoals kinderopvang of woonzorgcentra. We gaan onze kerntaken net versterken.”
Een belangrijk deel van de besparingen gebeurt binnen de eigen stadsdiensten. Zo vermindert Oostende het aantal dienstwagens met een kwart. “We gaan 20 tot 25 procent minder wagens gebruiken dankzij een gedigitaliseerd en efficiënter systeem,” zegt Crombez.
Tegenvallende inkomsten
Daarnaast vallen geplande inkomsten tegen. Zo blijken meer dan 9 miljoen euro aan heffingen op leegstand en verkrotting niet realiseerbaar. Dat veroorzaakt grote gaten in de begroting. “Er waren inkomsten ingeschreven die we nooit zullen binnenkrijgen,” zegt schepen van Financiën Maxim Donck. “We saneren dat. Onze absolute prioriteit is een gezonde begroting afleveren, ook voor toekomstige generaties.”
Stad bespaart op eigen werking
De stad bespaart vooral op de eigen werking: er wordt gesnoeid in stadsmarketing, de publieke wifi op straat verdwijnt en wie zonder verwittigen niet opdaagt voor een gereserveerde maaltijd in het dienstencentrum zal meer betalen. Tegelijk blijft Oostende fors investeren in onder meer stadsgebouwen, voetpaden en andere infrastructuur.