De restauratie was broodnodig. Gouverneur Carl Decaluwé, wiens diensten in de Proosdij zijn ondergebracht, benadrukt de omvang van de schade:

"Er was enorm veel brandschade door een brandstichting in 2014. Daarnaast was de natuursteen sterk verweerd. Daarom werd besloten tot een fundamentele aanpak, inclusief gevelreiniging en het plaatsen van dubbele beglazing om te voldoen aan moderne eisen op het gebied van verwarming en uitstoot."

De restauratie van het beschermde erfgoed maakt deel uit van een langlopende traditie. Dit was de derde grote restauratie van het gebouw sinds de 17e eeuw. De vorige ingreep, een beperkte gevelreiniging, vond plaats in 2002, toen Brugge Culturele Hoofdstad van Europa was.