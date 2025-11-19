Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen: “Gebruik die borden, dan weet de weggebruiker dat hij zich moet aanpassen. Maar vooral: als de werken gedaan zijn en de weg is opgekuist, doe die borden dan weg. Ik denk dat het belangrijk is dat – als er iets is – men belt naar de politie. De politie komt ter plaatse en kijkt wat kan gedaan worden. Dat spaart een pak zinloze tussenkomsten van de brandweer uit.”

Blijven bewustmaken

De campagne ‘Modder op de weg’ bestaat 25 jaar. Diksmuide mocht de campagne grondig evalueren, in overleg met landbouwers en het middenveld. Koen Coupillie, burgemeester van Diksmuide: “Sinds de campagne gestart is in 2000, is er geen enkel dodelijk slachtoffer meer gevallen. Dus het werkt. Maar we moeten de nieuwe landbouwers blijven bewustmaken: werk met die borden. Ik denk dat Diksmuide rond de 300 km aan eigen wegen heeft. Dat zijn er heel wat. We hebben heel wat landbouwers en loonwerkers die ook van die wegen gebruik moeten maken.”

Hoffelijkheid

De campagne zal voortaan ook meer focussen op hoffelijkheid in het verkeer. Isabelle De Wispelaere, voorzitter vLandbouwraad Diksmuide: “Het materiaal wordt groter, dat is eigen aan schaalvergroting. In die zin hopen we dat leveranciers ook hoffelijk zijn op de weg en op die manier bijdragen aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers.”

De provincie vraagt steden en gemeenten ook om landelijke wegen uit te rusten met voldoende uitwijkstroken.