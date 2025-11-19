6°C
Aanmelden
Nieuws

25 jaar cam­pag­ne Mod­der op de weg’: Sinds­dien geen dode­lij­ke slacht­of­fers meer”

Modder

De campagne ‘Modder op de weg’ van de provincie West-Vlaanderen bestaat 25 jaar. Dat is de sensibiliseringsactie die de aandacht vestigt op modder op kleinere wegen door werken op de akkers. Sinds de lancering vielen er geen dodelijke slachtoffers meer, en nu wil de provincie ook het aantal valpartijen en kleinere ongevallen met blikschade of gewonden terugdringen.

Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen: “Gebruik die borden, dan weet de weggebruiker dat hij zich moet aanpassen. Maar vooral: als de werken gedaan zijn en de weg is opgekuist, doe die borden dan weg. Ik denk dat het belangrijk is dat – als er iets is – men belt naar de politie. De politie komt ter plaatse en kijkt wat kan gedaan worden. Dat spaart een pak zinloze tussenkomsten van de brandweer uit.”

Blijven bewustmaken

De campagne ‘Modder op de weg’ bestaat 25 jaar. Diksmuide mocht de campagne grondig evalueren, in overleg met landbouwers en het middenveld. Koen Coupillie, burgemeester van Diksmuide: “Sinds de campagne gestart is in 2000, is er geen enkel dodelijk slachtoffer meer gevallen. Dus het werkt. Maar we moeten de nieuwe landbouwers blijven bewustmaken: werk met die borden. Ik denk dat Diksmuide rond de 300 km aan eigen wegen heeft. Dat zijn er heel wat. We hebben heel wat landbouwers en loonwerkers die ook van die wegen gebruik moeten maken.”

Hoffelijkheid

De campagne zal voortaan ook meer focussen op hoffelijkheid in het verkeer. Isabelle De Wispelaere, voorzitter vLandbouwraad Diksmuide: “Het materiaal wordt groter, dat is eigen aan schaalvergroting. In die zin hopen we dat leveranciers ook hoffelijk zijn op de weg en op die manier bijdragen aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers.”

De provincie vraagt steden en gemeenten ook om landelijke wegen uit te rusten met voldoende uitwijkstroken.

De redactie
Mobiliteit Carl Decaluwé

Meest gelezen

Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war
Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bootje reitjes brugge

Boottochtje op de Reien moet je binnenkort online reserveren
Dirk Verwilst

Voormalig burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst staat terecht voor belangenneming
Vlcsnap 2025 11 26 11h12m24s727

Vakbonden klagen zware werkdruk in retail en supermarkten aan
Stakingspost Febelco 2

Derde stakingsdag treft ook privésector: acties bij Febelco, Picanol en AZ Groeninge
Blauwe kruis

Nieuwbouw van Blauwe Kruis bijna helemaal operationeel
Eperon1

Opvallende actie aan Eperon d'Or: militanten zetten hun schoentje
Aanmelden