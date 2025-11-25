De provincie heeft gisterenavond de nieuwe scheurkalender Druivelaar 2026 voorgesteld. Die bevat deze keer maandelijks een tip rond verkeerspreventie. De rubriek is een initiatief van Kloen vzw, in samenwerking met de politiezone RIHO, gouverneur Carl Decaluwé en uitgever INNI Group en maakt deel uit van het project 'Veiligheid op de weg'.
Met de scheurkalender willen de partners een extra kanaal inzetten om te sensibiliseren en verkeersveiligheid dagelijks onder de aandacht te brengen. In 2025 telde de provincie tot nu toe 47 dodelijke verkeersslachtoffers. Volgens gouverneur Carl Decaluwé blijft dat cijfer in lijn met vorig jaar en zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voorzichtig voort.
Uit de ongevallenanalyse van de provincie blijkt bovendien dat menselijk gedrag de grootste oorzaak is van dodelijke ongevallen. Vooral fietsers blijven een kwetsbare groep in het verkeer.
500.000 exemplaren
Via projecten zoals Veilig naar School, deelname aan Velofollies en nu ook de Druivelaar-rubriek probeert Verkeersveilig West-Vlaanderen het bewustzijn te verhogen.
Voor de kalender maakten cartoonist Filip Cardoen en huisdichter Peter De Vlieger twaalf illustraties en bijhorende teksten rond verkeersveiligheid. "Met een oplage van 500.000 exemplaren hopen we dat verkeersveiligheid een dagelijkse reflex wordt", zegt Decaluwé.