Met de scheurkalender willen de partners een extra kanaal inzetten om te sensibiliseren en verkeersveiligheid dagelijks onder de aandacht te brengen. In 2025 telde de provincie tot nu toe 47 dodelijke verkeersslachtoffers. Volgens gouverneur Carl Decaluwé blijft dat cijfer in lijn met vorig jaar en zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voorzichtig voort.

Uit de ongevallenanalyse van de provincie blijkt bovendien dat menselijk gedrag de grootste oorzaak is van dodelijke ongevallen. Vooral fietsers blijven een kwetsbare groep in het verkeer.