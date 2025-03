De zonnepanelen komen op het zuidgerichte dak achteraan en zijn niet zichtbaar vanuit de Steenstraat. Voor de installatie werkt CoopStroom samen met drie lokale installateurs. "We kiezen bewust voor aannemers uit de regio," zegt Leyman. "Zo kunnen we kwaliteitsgarantie bieden en de zekerheid dat bij problemen de installateur terugkomt om het op te lossen. Dat vinden we heel belangrijk."

Met dit project hopen de stad Brugge en CoopStroom meer inwoners te overtuigen om zonnepanelen te plaatsen, zonder dat het erfgoedkarakter van de binnenstad in het gedrang komt.