Op de plastic bekers staat het logo van Brugge, en dat bleek wellicht aantrekkelijk. Al kost het de stad wel 10.000 euro.



"Bij 6.000 bekers zagen we schade," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Het kan zijn dat er op getrapt is of dat ze bij het opvegen van het terrein beschadigd zijn, en nu onbruikbaar zijn. Maar er zijn er zo veel verdwenen: daar is geen andere verklaring voor dan dat de mensen die meenamen als souvenir."