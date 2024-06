De hoeveelheden zijn niet min. Zo was de voorbije zes maanden 53 procent van het lng dat per tankschip in Zeebrugge aankwam, afkomstig uit Rusland, en een aanzienlijk deel van dat gas (36 procent) vertrekt onmiddelllijk weer per schip of vrachtwagen naar andere bestemmingen. Gasnetbeheerder Fluxys, de uitbater van de lng-terminal in Zeebrugge, heeft daar een langetermijncontract over met het Russische bedrijf Yamal. Die langetermijncontracten kunnen niet zomaar worden opgezegd, klonk het steeds.

Maar nu is er dus het sanctiepakket. Europese havens zoals die van Zeebrugge zullen niet meer mogen worden gebruikt voor de overslag van lng uit Rusland. Die maatregel zal ingaan na een overgangsperiode van negen maanden.

De precieze impact op Fluxys is niet meteen duidelijk. "Fluxys zal, samen met de bevoegde autoriteiten, de impact van het 14de sanctiepakket grondig analyseren zodra het beschikbaar is", zegt het bedrijf in een korte reactie.

"In die context zal Fluxys de pers uitnodigen voor een informatiemoment kort na de publicatie van het sanctiepakket."