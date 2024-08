De kandidaten zijn nog altijd in Spanje voor hun laatste opdrachten om naar de finale door te stoten en de titel van 'Belgium's Next Top Model' in de wacht te slepen. Ook Aissata uit Harelbeke. Ze kwam later toe in het programma als wildcard en is dus nu ook een finalegezicht.

Ze won al enkele challenges, zo won ze een fotoshoot voor de nieuwe Melange-collectie van powerkoppel Lize Feryn en Aster Nzeyimana. Die laatste noemde Aissata zelfs het grootste talent dat hij tijdens de reeks heeft ontmoet.