In Wevelgem is vanmorgen de ‘handhavingsweek op zwerfvuil en sluikstorten’ afgetrapt. 50 West-Vlaamse steden en gemeenten steken deze week een tandje bij om mensen te sensibiliseren, maar ook om sluikstorters en vervuilers te betrappen. Zwerfvuil en afval opruimen kost per inwoner zo’n 33 euro.