Halloween lokt recordaantallen naar Bellewaerde: “Bijna even druk als in de zomer”
Halloween leeft meer dan ooit in Bellewaerde. Het pretpark in Ieper kende de voorbije week topdagen dankzij het populaire griezelfeest. Volgens directeur Stefaan Lemey lokt de herfstvakantie intussen evenveel bezoekers als een drukke week in augustus.
Bezoekers stapten er letterlijk een andere wereld binnen, met donkere bossen, heksenkringen en mysterieuze ruïnes. Vooral het Freaky Forest en de acht spookhuizen zoals het verlaten mortuarium en Mexican Massacre waren indrukwekkend. “We zijn net in het spookhuis geweest, en het was wel eng,” klonk het bij enkele jonge bezoekers.
Grote investeringen
Bellewaerde investeerde dit jaar fors in de aankleding van het park en de sfeerschepping. Meer dan honderd rookmachines zorgen voor een mistige sfeer, en ook de aangepaste verlichting en decoratie maken indruk. Vooral tijdens de nocturnes, wanneer het park tot 21 uur openblijft, komen mensen massaal af op de griezelige ambiance. “In het donker is het nóg leuker dan overdag,” vertelt een bezoeker enthousiast.
Halloween op kindermaat
Voor de jongste fans is er ook Halloween op kindermaat. Nieuw dit jaar is het spookhuisje ‘Pumpkin Panic’, speciaal voor de allerkleinsten. De investering bedroeg zo’n 450.000 euro.
Laatste kans om te griezelen
Vanavond staat nog een laatste nocturne op het programma, en ook morgen kunnen bezoekers van 10 tot 18 uur griezelen in Bellewaerde.