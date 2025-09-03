Bellewaerde investeerde dit jaar fors in de aankleding van het park en de sfeerschepping. Meer dan honderd rookmachines zorgen voor een mistige sfeer, en ook de aangepaste verlichting en decoratie maken indruk. Vooral tijdens de nocturnes, wanneer het park tot 21 uur openblijft, komen mensen massaal af op de griezelige ambiance. “In het donker is het nóg leuker dan overdag,” vertelt een bezoeker enthousiast.