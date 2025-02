Naast het jaarlijkse variabele contract, kan je nu ook kiezen voor een vast contract. “Wie zeker wil zijn kiest daarvoor, want bij het vaste contract liggen de energieprijzen voor het komende jaar vast”, klinkt het.

“We zijn blij dat er nog altijd veel vertrouwen is in onze groepsaankoop’, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Via de veiling hebben we scherpe prijzen én maken we duidelijke afspraken over een klantvriendelijke aanpak over onder meer het voorschot, de facturen en de klantendienst.”

Wie zich al heeft ingeschreven, krijgt op 28 februari een persoonlijk voorstel. Inschrijven kan nog tot 31 maart.