Al 71.000 inschrijvingen voor groepsaankoop groene stroom en gas
De 15de groepsaankoop voor 100% Belgische groene stroom en gas van de provincie wekt opnieuw veel interesse op. Meer dan 71.000 deelnemers schreven zich al in. Energiebedrijf Mega kwam als goedkoopste uit de veiling voor zowel gezinnen als kmo’s.
Voor de 15de editie van de groepsaankoop schreven 68.070 gezinnen en 3.161 bedrijven zich in. Op 11 februari vond de veiling plaats, waarbij energiebedrijf Mega het beste bod deed voor particuliere verbruikers, zowel voor vaste als variabele contracten.
Voor gezinnen ligt het aanbod voor variabele contracten gemiddeld 35 procent lager dan het actuele marktaanbod. Voor vaste contracten bedraagt het verschil gemiddeld 38 procent. Ook voor kmo’s bood Mega de laagste prijzen: gemiddeld 29 procent goedkoper bij variabele contracten en 31 procent bij vaste contracten.
Persoonlijk voorstel
Op 27 februari krijgen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk voorstel op basis van hun energieverbruik. Daarna kunnen ze zelf beslissen of ze op het aanbod ingaan.
Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe reageert tevreden: “We zijn zeer tevreden met het aanbod en de winnende leverancier. Via de veiling hebben we scherpe prijzen én duidelijke afspraken over een klantvriendelijke aanpak, onder meer over het voorschot, de facturen en de klantendienst.”
Inschrijven voor de groepsaankoop blijft mogelijk tot en met maandag 30 maart.