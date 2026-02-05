Op 27 februari krijgen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk voorstel op basis van hun energieverbruik. Daarna kunnen ze zelf beslissen of ze op het aanbod ingaan.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe reageert tevreden: “We zijn zeer tevreden met het aanbod en de winnende leverancier. Via de veiling hebben we scherpe prijzen én duidelijke afspraken over een klantvriendelijke aanpak, onder meer over het voorschot, de facturen en de klantendienst.”

Inschrijven voor de groepsaankoop blijft mogelijk tot en met maandag 30 maart.