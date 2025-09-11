De moderne infrastructuur moet de Belgische en Nederlandse maritieme samenwerking versterken. “De marinebasis Zeebrugge verdient een infrastructuur die past bij de 21ste eeuw,” zegt Francken. “Met deze commandotoren creëren we een werkomgeving waarin onze mensen hun opdrachten professioneel en efficiënt kunnen uitvoeren.”

Ook volgens Brugs Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA) is het project een belangrijke stap vooruit: “De oorlog in Oekraïne toont aan dat we voorbereid moeten zijn op elke dreiging. Met de nieuwe DEF-toren kunnen we onze kust en Noordzee beter beschermen.”