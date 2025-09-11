16°C
Groen licht voor nieu­we com­man­do­to­ren op mari­ne­ba­sis Zeebrugge

Marinebasis zeebrugge

De marinebasis in Zeebrugge krijgt tegen 2029 een gloednieuwe commandotoren. De Ministerraad keurde het project goed waarna minister van Defensie Theo Francken (N-VA) het licht officieel op groen zette. De verouderde gebouwen uit de jaren 70, zullen plaats maken voor een moderne infrastructuur die het hart zal vormen van de Belgisch-Nederlandse maritieme samenwerking.

De moderne infrastructuur moet de Belgische en Nederlandse maritieme samenwerking versterken. “De marinebasis Zeebrugge verdient een infrastructuur die past bij de 21ste eeuw,” zegt Francken. “Met deze commandotoren creëren we een werkomgeving waarin onze mensen hun opdrachten professioneel en efficiënt kunnen uitvoeren.”

Ook volgens Brugs Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA) is het project een belangrijke stap vooruit: “De oorlog in Oekraïne toont aan dat we voorbereid moeten zijn op elke dreiging. Met de nieuwe DEF-toren kunnen we onze kust en Noordzee beter beschermen.”

"De marinebasis Zeebrugge verdient een infrastructuur die past bij de 21ste eeuw."

Theo Francken (N-VA), minister van Defensie

Investering

Het nieuwe gebouw zal 16.430 vierkante meter groot zijn en meerdere functies bundelen die vandaag verspreid over de basis zitten. Zo komen het maritiem operatiecentrum, de staf van de Marine, het havenkantoor en verschillende ondersteunende diensten onder één dak. Ondergronds worden beveiligde ruimtes ingericht voor Command & Control in crisissituaties.

De totale investering bedraagt 76,6 miljoen euro. Bovendien wordt de toren ook energieneutraal: warmtepompen, zonnepanelen en slimme technieken moeten het energieverbruik beperken. "We bouwen niet alleen voor vandaag, maar voor generaties militairen die na ons komen. Een sterke marine begint met een sterke thuisbasis”, besluiten minister Francken en Brugs Kamerlid De Vreese.

Thumbnail Foto Kamerlid Maaike De Vreese

Brugs kamerlid Maaike De Vreese (N-VA)

Cruciale timing

De nieuwe infrastructuur moet klaar zijn tegen eind 2029, wanneer de vloot van nieuwe mijnenjagers volledig operationeel wordt. Die moderne schepen werken met drones en onbemande vaartuigen die voortdurend communiceren met het commandocentrum aan wal.

Daarnaast versterkt het project de samenwerking binnen het Belgisch-Nederlandse marinepartnerschap Admiraal Benelux. Vanuit de commandocentra in Zeebrugge en Den Helder sturen beide landen gezamenlijk hun maritieme operaties op de Noordzee en daarbuiten aan

Anneleen Vandamme
Defensie Marine

